Скончался актер из сериалов «Реальные пацаны» и «Моя прекрасная няня»

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Актер Павел Маркин, известный по сериалам «Реальные пацаны» и «Моя прекрасная няня», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 28 февраля сообщил его коллега Александр Загоскин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишут "Известия".

Актер рассказал, что Маркин умер 4 февраля в машине скорой помощи. Похороны состоялись лишь 29 февраля. При этом он не уточнил причину смерти.

«Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы», — вспоминает Загоскин.

Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года. Свою актерскую карьеру он начал ролью в российской комедии «ДМБ» 2000 года. Маркин снялся в общей сложности в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня», «Реальные пацаны», «СашаТаня», «Молодежка» и другие.