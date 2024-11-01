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Скользкое время: самарская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными

1 ноября 2024 09:49
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Скользкое время: самарская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными

Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание участников дорожного движения на климатические изменения от тепла к холоду и наоборот

В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия.

При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время не исключается образование гололедицы.

В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия.

Водителям же рекомендуем быть аккуратнее на мостах и путепроводах, в низинах и около водоемов, где возможно образование наледи.  Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Помните, любые изменения погодных условий требуют от каждого участника дорожного движения повышенного внимания и личной дисциплинированности.

Теги: БДД

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