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Сколько блинов можно съесть на масленицу? Рассказывает эксперт

13 марта 2024 13:45
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Сколько блинов можно съесть на масленицу? Рассказывает эксперт

Масленица традиционно сопровождается застольями с блинами. Добавляя различные начинки, мы получаем и основное блюдо, и десерт. Масленица в России отмечается широко, и зачастую всю праздничную неделю на столе присутствуют блины в том или ином виде. О том, сколько блинов можно съесть, что будет при злоупотреблении и когда их лучше употреблять рассказала Ирина Голотина, врач-терапевт ИНВИТРО.

Сколько блинов можно съесть ребенку? Сколько взрослому? Как рассчитать норму?

Врачи рекомендуют взрослому человеку с нормальным режимом работы ЖКТ есть не более 100г блинов в день, детям – примерно в два раза меньше. Рассчитывайте количество блинов, которое можно съесть исходя из дневной нормы калорий, имея в виду, что в одном средней величины блине около 190-230 калорий. При этом лучше употреблять блины один раз в день в виде полноценного приема пищи, и именно в первой половине дня, так как блины – достаточно тяжелая для организма еда, содержащая много простых углеводов.

Чем чревато переедание блинов? Что в них опасного?

Переедание блинов грозит сбоем в работе ЖКТ, а также может существенно отразиться на фигуре увеличением ее объемов. Чтобы минимизировать риски, перед застольем выпейте стакан теплой воды, лучше с долькой лимона, также можно употребить много цедры лимона для снижения аппетита.

Есть ли разница — есть блины утром или вечером?

По утрам организм отдохнувший и пищеварительная система работает наиболее эффективно. За целый день такая сложная для пищеварения еда, как блины успеет перевариться и не создаст проблем в виде лишнего веса или задержки воды в организме.

Кому нужно есть блины с осторожностью? Кому вообще не рекомендуется их употреблять?

Отказаться от блинов рекомендуется при ожирении и/или повышенном уровне холестерина в крови, при сахарном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения. Употребляйте блины с осторожностью, если вы страдаете панкреатитом, холециститом или циррозом печени.

Как сделать блины более полезными / менее вредными?

Энергоценность блинов зависит от состава теста. Чтобы сделать блины менее калорийными, их можно жарить без масла на специальной антипригарной сковороде. Помимо этого, можно добавлять в тесто меньше сахара, заменить обычную муку на более полезную, например, гречневую или рисовую. Также, для снижения калорийности можно заменить цельные молоко или кефир на продукты с пониженной или нулевой жирностью.

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