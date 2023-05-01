«Сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму» - Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей и артистов международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»

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В рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю» в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича сегодня, 1 мая, состоялся концерт симфонического оркестра и первые выступления участников фестиваля.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал артистов и зрителей, собравшихся в зале. Он подчеркнул, что на самарской земле очень трепетно и бережно хранят традиции предыдущих поколений, разных этапов истории развития нашей страны. «Первомай — это тоже наша история, но это и наше настоящее. Сегодня именно Самарская область стала столицей празднования Первомая в стране. И здесь, на главной площади Самарской области, самой большой площади Европы, состоялся и утренний первомайский митинг-концерт и, конечно, здесь открывается первый в новейшей истории международный антифашистский фестиваль. Вы стали первыми зрителями, которые увидели, какие артисты к нам приехали, насколько это талантливые люди, насколько они относятся с любовью к нашей великой Родине - России и насколько они самоотверженны и храбры, чтобы не бояться высказать свою позицию, сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму», - обратился губернатор к зрителям.

Он поблагодарил организаторов фестиваля, Президентский фонд культурных инициатив, который поддержал этот проект. Глава региона отметил, что наши артисты, гости из других стран и из России выступят не только в Самаре. Концерты состоятся также в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Чапаевске.

«Жители всей Самарской области могут принять участие в этом празднике солидарности. А сегодня эта солидарность, наверное, главное, что нам нужно. Мы всё преодолеем, мы обязательно победим», - выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что самарская земля становится центром антифашистской борьбы: «Людей доброй воли, людей, которые готовы встать с нами в одном строю, защищая мир от нацизма, вновь много, их точно большинство в мире. И я уверен, что, как когда-то в годы Великой Отечественной, наша Родина, наша армия оттолкнулась от берегов Волги и дошла в самое логово врага, так будет и в этот раз. Оттолкнувшись на самарской земле от берегов Волги, это антифашистское движение продолжит свое победное шествие по всей территории нашей страны и Европы».

Дмитрий Азаров поздравил собравшихся с Первомаем. «Доброго здоровья, новых побед и свершений каждому на своем рабочем месте, на трудовом пути, пожелал он. - Слава нашим героям — защитникам Отечества, которые стоят на защите мирного неба нашей Родины и Самарской области. Вместе победим».

Руководитель проекта «Гитары в строю» Виталий Миронов подчеркнул значимость проведения антифашистского фестиваля накануне Дня Победы, святого для каждого россиянина праздника. По его словам, предыдущие поколения воспитывались на таком жанре, как антифашистская песня, затем он был на некоторое время забыт, а сейчас настало время его восстановить. «Каждый россиянин в душе патриот, а быть патриотом, особенно сейчас быть патриотом в России - значит быть антифашистом. Потому что у каждой нашей семьи есть свой счет к фашистам. Моя большая семья потеряла 8 человек из 9 ушедших на фронт», - сказал он. Виталий Миронов выразил благодарность зрителям и участникам фестиваля: «Я благодарен вам, своим соратникам, коллегам, музыкантам, друзьям, которые приехали, потому что сам факт их участия в нашем фестивале, факт их приезда в Россию - это факт большого личного мужества». Как пояснил руководитель проекта, иностранные гости-участники фестиваля - это не просто известные артисты: «Это люди, которые уже давно разделяют солидарность с нашей страной, нашим народом. Это друзья России, которые стоят на стороне истины и правды, а правда, как вы знаете, за нами, как и победа, которая будет за нами».

Виталий Миронов поблагодарил главу региона за поддержку проекта. «Без огромной, несравнимой поддержки Правительства Самарской области, губернатора Самарской области Дмитрий Игоревича Азарова - без этого такой фестиваль бы не состоялся - такой значимости, грандиозности, важности для всей страны. Уже сейчас понятно, что этот фестиваль станет явлением мирового масштаба», - отметил он.

Концерт начался с исполнения оркестром театра под управлением дирижера Крэйга Робертса фрагмента увертюры «1812 год» П.И. Чайковского. По признанию дирижера, он не первый раз бывает в России, но в Самаре — впервые. Крейг Робертс считает, что русская музыка и культура — это то, что может послужить построению мостов дружбы и взаимодействия, а участие в таких фестивалях позволяет донести свою точку зрения через музыку. «День, когда 78 лет назад водрузили флаг над Рейхстагом, мы будем праздновать всегда. На Западе есть чувство, что российскую культуру необходимо не транслировать людям. Это то, что мы никогда не поддержим. И будем играть музыку в разных странах, Европе и разных странах мира. Мы начнем наше выступление с увертюры Чайковского «1812 год». Следует сказать, что это была ошибка Наполеона, не стоило ему идти на Москву, это хороший урок, на котором стоит учиться», - сказал дирижер.

Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов, концертный репертуар очень разный. «Песни разные стилистически, но их объединяет колоссальная любовь к русскому народу, и непримиримое отношение к фашизму и любому проявлению ненависти между людьми. Я думаю, что этот концерт, который закончится грандиозным "Александром Невским" Прокофьева, станет таким важным событием, которое запомнится надолго, - поделился он. - Фестиваль переполнен событиями. Наша часть важна, потому что мы выступаем не на площади, не на опен-эйр концерте, а в храме искусства, и обстановка здесь более камерная, доверительная, но по силе воздействия музыки и эмоций ее можно сравнить с любым стадионом».

Фото: пресс-служба правительства СО