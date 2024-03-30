СК РФ установил личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

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Следствие установило личности 134 погибших после теракта в "Крокус Сити Холле", ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, следователи и криминалисты работают круглосуточно, они берут показания у потерпевших об обстоятельствах произошедшего.

"Бастрыкин обратил внимание на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", — указали в СК.

Там уточнили, что специалисты продолжают проводить генетические экспертизы по установлению личностей остальных погибших.