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Система «Инцидент Менеджмент» помогает убирать мусор и опасные деревья с улиц

25 мая 2022 21:35
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Аварийное древо распилили и вывезли силами сотрудников МП «Благоустройство».

Жители Октябрьского района Самары обратились в официальную группу районной администрации ВКонтакте: «Прошу вас ещё раз воздействовать на управляющую компанию, может там знак какой поставить, чтобы не мусорили. Рядом с контейнерной площадкой просто жесть, рядом гуляют дети и вечно кто-нибудь тащит оттуда матрасы и палки».

Мусор управляющая компания после сигналов из соцсетей сразу заметила и вывезла. Что касается знака, то для его установки собственникам жилья необходимо принять решение на общем собрании и направить предложения в управляющую компанию.

Жители Кировского района с начала мая пытаются привлечь внимание местных властей к свалке на улице Литвинова, об этом скоплении мусора писали и СМИ. Работа по вывозу свалки ведется ежедневно, о чем отчитался перед гражданами департамент городского хозяйства Самары.  Правда мусора столько, что конца и края не видно и предстоит вывезти еще не один КАМАЗ.

«Департаментом направлены все силы и меры по вывозу мусора с указанной территории. Работы по вывозу производятся ежедневно», - такой ответ получили граждане в соцсетях.

Житель Самары Анжелика привлекла внимание городских служб благоустройства к ветке, которая в любой момент могла рухнуть на провода и оставить людей без электричества. Женщина написала в соцсетях: «Спилите ветки деревьев, которые лежат прямо на ЛЭП по улице Николая Панова, прям начиная от Ново-Садовой. А также пора уже убрать гнилые деревья! 3 недели назад падало дерево прямо на проезжую часть».

Аварийное древо распилили и вывезли силами сотрудников МП «Благоустройство».

Всего за май ЦУР Самарской области зафиксировал 120 жалоб жителей на ненадлежащее содержание зеленых насаждений, а также вырубку деревьев и кустарников. Сигнализировать об опасных ветках и деревьях граждане могут как в официальных группах органов власти в соцсетях, так и в группе ЦУР Самарской области ВКонтакте  https://vk.com/tsur63.

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