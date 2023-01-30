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Первая лекция «Наука как социальный феномен» состоится 1 февраля.
«Симпозион»: в СОУНБ начинается новый лекционный цикл о социогуманитарных исследованиях науки и технологий
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«Симпозион»: в СОУНБ начинается новый лекционный цикл о социогуманитарных исследованиях науки и технологий

30 января 2023 17:04
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Первая лекция «Наука как социальный феномен» состоится 1 февраля.

1 февраля 2023 года в 18:30 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина,14а, 2 этаж) начинается новый лекционный цикл  «Социальные исследования науки и технологий». Встречи пройдут в рамках работы философской школы «Симпозион», сообщает пресс-служба СОУНБ.

Спикер: Галина Анатольевна Трафимова, кандидат социологических наук, доцент кафедры философии Самарского университета.

Исследования науки и технологий (science and technology studies,  или STS) – относительно молодая и одна из наиболее динамично развивающихся областей социогуманитарных исследований, включающая такие направления, как социология науки и техники, антропология науки и техники, история науки и технологий, философия науки, сравнительная социология (comparative sociology). Интерес к науке и технологиям возник во всем мире довольно давно –  как минимум с с XVII века – и не утихает до сих пор.

Лекция 1.

1 февраля 2023, 18:30

«Наука как социальный феномен»

Наука как форма деятельности, как совокупность знаний и как социальный институт. Функции науки. Социальный контекст развития науки. Исследования особенностей функционирования науки в современном обществе.

Лекция 2.

08 февраля 2023, 18:30

«Роль развития технологий в общественном прогрессе»

Соотношение научного, научно-технического и общественного прогресса. Технологическое развитие и его последствия. Наука и инновации на примере различных проектов. Ограничения в развитии технологий (научные, технологические, правовые, этические). 

Лекция 3.

15  февраля, 18:30

«Этика и технологии» 

Социальные и морально-этические аспекты развития технологий. Профессиональная ответственность и профессиональная этика специалистов. Этические проблемы в сфере информационных технологий.

Вход свободный. 18 +

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

 

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