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Сильный ветер ожидают в Самарской области

8 октября 2023 15:04
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Сильный ветер ожидают в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Во второй половине ночи с сохранением днем 08.10.2023 местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 25-26 м/с».

Будь готов - следуй рекомендациям во время сильного ветра:

плотно закрой окна и двери;
отключи электричество и  газ, затуши печи и источники  открытого огня;
оказался на улице - найди укрытие в помещении. Не находись поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;
водителям лучше воздержаться от поездок на личном авто. 
паркуй машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач.

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