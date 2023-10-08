Сильный ветер ожидают в Самарской области

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Во второй половине ночи с сохранением днем 08.10.2023 местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 25-26 м/с».

Будь готов - следуй рекомендациям во время сильного ветра:

плотно закрой окна и двери;

отключи электричество и газ, затуши печи и источники открытого огня;

оказался на улице - найди укрытие в помещении. Не находись поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;

водителям лучше воздержаться от поездок на личном авто.

паркуй машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач.