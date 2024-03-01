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Сильный туман ожидают в Самарской области

1 марта 2024 09:06
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Сильный туман ожидают в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман, при видимости 500 м и менее, с сохранением в первой половине дня 01.03.2024».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

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