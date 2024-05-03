Сильнейшая магнитная буря с начала года обрушилась на Землю 3 мая

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Эксперты из московской лаборатории солнечной астрономии сообщили, что ночью, со 2 на 3 мая, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря. На солнце произошла вспышка высокого балла, пишет Life.ru.

Наиболее сильные возмущения были зафиксированы с 3:00 часов ночи до 6:00 часов утра. В настоящее время буря продолжается и ожидается, что она утихнет только к обеду, приблизительно к 15:00 часам по Московскому времени. В настоящее время индекс достиг аж 7-ми баллов, что соответствует уровню G3.

Ожидается, что магнитосфера будет нестабильной и в выходные.

Это явление стало результатом высокой солнечной вспышки. Активность Солнца возросла на неделю раньше, чем ожидалось, отмечают ученые.

Напомним, что геомагнитная обстановка оставалась напряженной и вчера, 2 мая.