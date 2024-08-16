«Сила в Правде: в Самаре у 5-го причала речного вокзала состоится встреча военного катера «Юнармеец Татарстана»

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19 августа 2024 года в 10.00 в Самаре в рамках проведения Всероссийской агитационно-пропагандисткой акции «Сила в Правде» у 5-го причала Самарского речного вокзала состоится торжественная встреча военного противодиверсионного катера «Юнармеец Татарстана» Каспийской флотилии.

Жители и гости Самарской области с 10.00 до 15.00 смогут принять участие в насыщенной программе, включающей экскурсионный проход по катеру, демонстрацию образцов вооружения и военной техники, выступление творческих коллективов.

Жителей и гостей Самары и Самарской области приглашают принять участие в акции.

Фото: freepik.com

