Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

Конкурс проводится Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Обязательным требованием для участия в конкурсе является публикация работы в социальных сетях участника или его законного представителя, таких как ВКонтакте, Одноклассники и других, с пометкой «Участвую в конкурсе БИОТ АРТ!» и хештегом #БИОТАРТ2026.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области http://clck.ru/3QNngX. Подробности также можно уточнить по телефону

8 (846) 214-32-89. Заявки принимаются до 31 января 2026 года в образовательных учреждениях Самары и региона. Второй этап конкурса пройдет со 2 по 27 февраля, а третий, финальный, со 2 марта по 31 августа.