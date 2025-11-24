Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

24 ноября 2025 14:04
260
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

Конкурс проводится Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. 

Обязательным требованием для участия в конкурсе является публикация работы в социальных сетях участника или его законного представителя, таких как ВКонтакте, Одноклассники и других, с пометкой «Участвую в конкурсе БИОТ АРТ!» и хештегом #БИОТАРТ2026.

 Положение о конкурсе опубликовано на сайте Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области http://clck.ru/3QNngX. Подробности также можно уточнить по телефону
8 (846) 214-32-89. Заявки принимаются до 31 января 2026 года в образовательных учреждениях Самары и региона. Второй этап конкурса пройдет со 2 по 27 февраля, а третий, финальный, со 2 марта по 31 августа.

