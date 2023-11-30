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Школьникам Сызрани напомнили правила безопасности в период ледостава

30 ноября 2023 15:33
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На малых реках региона начался процесс ледообразования.

На малых реках региона начался процесс ледообразования. В этот период выход на неокрепший лёд водоемов представляет наибольшую опасность, и часто связан с риском для жизни.

Инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам уделяется особое внимание профилактике происшествий на водоемах с участием детей. С этой целью они посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах.

На днях об опасностях, которые подстерегают тех кто любит прогуляться по тонкому льду рассказали школьникам из Сызрани.

Вместе с сотрудниками МЧС России на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться, если кататься и устраивать игры на неокрепшем льду рек и озёр.

Специалисты напомнили учащимся, что выходить на ледовую гладь в период становления льда опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах, рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на водных объектах, об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи.

Подобные занятия направлены на усвоение школьниками основных правил безопасного поведения в период формирования льда на водоемах и снижение количества несчастных случаев на воде в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

 

Теги: МЧС

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