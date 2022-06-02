Школьникам Самарской области предлагают подработать курьерами и промоутерами

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В период летних каникул многие школьники довольно активно ищут вакансии с подработкой. Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии доступные для соискателей от 14 лет, чтобы выяснить, сколько в среднем могут заработать школьники Самарской области.

Чаще всего в Самарской области с начала весны текущего года вакансии, доступные для соискателей от 14 лет, размещали транспортно-логистические компании – на них приходится 49% вакансий от общего количества предложений о работе доступных для соискателей школьного возраста. 18% вакансий приходится на ИТ-компании, 4% - на гостинично-ресторанную сферу, столько же на event и рекламные агентства. Ещё 3% вакансий приходится на розничную торговлю. Среднее зарплатное предложение в вакансиях, доступных соискателям от 14 лет, в этом году в Самарской области составило 18 тысяч рублей.

53% вакансий, доступных соискателям от 14 лет, это предложения о работе курьерами, ещё 11% - промоутерами, 8% - операторами колл-центров. Реже всего встречаются вакансии для аниматоров, ассистентов и помощников официантов.