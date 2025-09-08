Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
«Школа героев»: подведены итоги первой стажировки второго потока

8 сентября 2025 13:07
101
«Школа героев»: подведены итоги первой стажировки второго потока

В Самарском филиале Президентской Академии команда Таволги провела встречу участников второго потока программы «Школа героев», их наставников (вице-губернаторов, региональных министров, депутатов и глав муниципалитетов) и доверенных лиц. Встреча была посвящена подведению итогов первой стажировки.

«Школа героев» – региональный проект, инициированный губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжении президентской программы «Время героев», направленный на подготовку перспективных управленческих кадров для региона.

В ходе первой стажировки участники получили практический опыт и смогли конкретизировать темы проектов, над которыми будут работать в дальнейшем.

«Это такой своего рода первый этап знакомства с наставниками, первый для них опыт работы в органах власти, в органах местного самоуправления. Пообщавшись с участниками, пообщавшись с доверенными лицами, мы видим, что контакт установлен, и мы можем рассчитывать на то, что дальнейшие стажировки и образовательный процесс пойдёт так, как мы задумывали», - уверен врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

Проект одного из героев - Ивана Сагина – сформировался после обсуждений с его наставником - депутатом Самарской Губернской Думы Романом Балтером.

 «Когда у нас прошла первая встреча, мы обсуждали много идей и много планов, которые были у Ивана. И в результате нескольких встреч мы остановились на одном из проектов. Он связан с ребятами-участниками СВО. И я считаю, что этот проект станет большим подспорьем для социальной адаптации этих ребят в нашем регионе», - отметил депутат.

Стажировки участников «Школы героев» проходят и в муниципальных администрациях. В Тольятти оба потока «Школы героев» успели поработать в подразделениях мэрии.

«Я уже второй раз участвую в этом проекте и отмечу - ребята живые, они интересуются. Это прямо видно в глазах. Желание помочь, желание быть полезным сегодня обществу, людям, городскому округу, администрации. Не оставаться в стороне и принести только пользу», - подчеркивает доверенное лицо наставника, заместитель руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Тольятти Антон Бондаренко.

Программа «Школа героев» включает в себя еще три стажировки, а также интенсивный теоретический и практический курс, включающий мастерскую коммуникаций, управленческий минимум и другие необходимые компетенции.

Важным этапом мероприятия стала стратегическая сессия, посвященная формированию HR-бренда Самарской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. Участники, разделившись на команды, разработали образ будущего региона и предложили шаги для его достижения, в том числе – реализацию собственных проектных инициатив.

Фото - АНОО ДПО Таволга

