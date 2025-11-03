Шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП

212

Шины не по сезону могут быть признаны отягчающим обстоятельством при ДТП, поскольку влияют на управляемость автомобилем и тормозной путь. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

Требования к сезонной смене шин устанавливает техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Федяев отметил, что в техрегламенте зафиксированы четкие нормы по использованию шин по сезону: с 1 декабря по 28 февраля. Однако, по словам депутата, регионы могут увеличивать периоды действия запретов.

