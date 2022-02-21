Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в марте

55

На Восьмое марта россияне будут отдыхать три дня, но до этого им предстоит отработать шестидневную неделю, напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, сообщает РИА Новости.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", — сказала она.

Затем последуют три дня отдыха — с 6 по 8 марта, добавила Нечаева, уточнив, что это касается тех, кто работает обычно пять дней в неделю.

Кроме того, поскольку 23 февраля — праздничный выходной, то предшествующий ему рабочий день, 22 февраля, тоже будет на час короче.

Фото: pixabay