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Шесть недель для "Креативных городов": участники метафорума обсудят потенциал творческих индустрий в России

12 ноября 2021 09:38
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Шесть недель для "Креативных городов": участники метафорума обсудят потенциал творческих индустрий в России

С 16 ноября по 31 декабря в России пройдет Метафорум "Креативные города". Это – масштабный проект, который способствует раскрытию творческого потенциала личности,  территории и страны. А в глобальном смысле – реализации принципов креативной экономики, направленных на процветание государства и его жителей. 

2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. По оценкам организации, на долю творческих индустрий сегодня приходится 3% мирового ВВП, все больше людей делают творчество основным источником дохода. Культурный сектор трудоустраивает 30 млн людей по всему миру. Цель года креативной экономики – привлечь внимание к этой сфере, а также добиться достойных условий работы, оплаты труда и карьерного роста для представителей творческих индустрий. В России в этом году реализуются программы развития креативной экономики, творческих кластеров и индустрий. В августе прошла Российская креативная неделя, а в сентябре правительство РФ утвердило концепцию развития творческих индустрий. 

Метафорум "Креативные города" направлен на привлечение внимания к различным аспектам креативной экономики в России. Его миссия - раскрытие и реализация творческого потенциала нации, каждого города и каждого человека. 

Метафорум пройдет в двух форматах: онлайн и гибридном. К онлайн-мероприятиям подключатся 1150 городов. В гибридном формате Метафорум состоится в 10 городах: Волгоград, Байкальск, Ижевск, Красноярск, Курск, Севастополь, Ставрополь, Тольятти, Томск, Ярославль, Хотьково. У каждой территории будет два дня, за которые участники смогут представить свои проекты, услышать лидеров изменений, применить практики раскрытия творческого потенциала жителей и региона в целом. 

Задачи, которые ставят организаторы форума, – презентовать креативные практики преобразования личности и городов и провести обмен лучшим региональным опытом, установить и упрочить связи креативного сообщества и власти. Также участники узнают о том, какие возможности предоставляет государство для реализации творческих идей, способы монетизации проектов, поиска источников финансирования. У региональных компаний будет возможность заявить о себе на федеральном уровне.

"Именно креативные города в современном мире становятся тем местом, где благодаря сочетанию многих факторов - насыщенной культурной жизни, научной школе университетов, продуманной стратегии развития, сообществам талантливых жителей - рождаются и воплощаются гениальные идеи. Наша цель – поддержать их,  запустить процесс быстрого и ощутимого преображения городов из серых и увядающих в живые – яркие, творческие и процветающие. Один из первых важных шагов: создавать и расширять креативные сообщества в регионах. Ведь только сами жители точнее всех ответят на вопросы, каким они хотят видеть свой город, его будущее", – рассказала  программный директор Метафорума "Креативные города" Лариса Богданова. 

В Метафоруме примут участие более 10 тыс. человек и  более 100  спикеров. За шесть недель пройдет более 1 тыс. часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества.  Также запланированы круглые столы с представителями власти и администраций,  встречи со СМИ и различными фондами, подведение итогов Года креативной экономики и планирование новых проектов. 

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