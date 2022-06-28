Сезон свадеб стартовал: в сАмарской области растут продажи платьев, колец и аксессуаров

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С конца весны россияне начинают усиленно готовиться к высокому сезону свадеб. В мае продажи обручальных колец на Ozon выросли в 2,4 раза год к году, в июне — уже более чем в четыре раза. Спрос на свадебные платья начал расти еще с марта. При этом россияне подходят к тратам рационально, в духе ответственного потребления, и все чаще выбирают красивые, но недорогие платья и серебряные кольца.

В топ-20 самых продаваемых на Ozon обручальных колец в июне попали разнообразные серебряные кольца стоимостью в районе 2 тыс. рублей. В отзывах пользователи пишут, что серебро им нравится больше золота, и радуются возможности сэкономить на свадебное путешествие.

К выбору подвенечных платьев российские невесты тоже подходят осознанно. Вместо одного очень дорогого наряда часто покупают два — торжественный для церемонии и более свободный для вечеринки. Средняя цена такого платья на Ozon — в районе 10-15 тыс. рублей. В топах продаж атласное платье с открытой спиной и разрезом от бедра, платья А-силуэта средней длины с закрытыми плечами, длинное платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками, платье миди А-силуэта с открытыми плечами и V-образным вырезом. Россиянки традиционно предпочитают белый цвет, однако иногда выбирают и красные, и даже черные модели.

Россияне предпочитают готовиться к свадьбе заранее. Продажи платьев для невест на Ozon в 2022 году начали расти с весны: в марте спрос увеличился на 50% по сравнению с февралем, в апреле — на четверть по сравнению с мартом, в мае — почти вдвое по сравнению с апрелем.

Женихи и невесты сейчас уделяют много внимания не только собственному внешнему виду, но и созданию нужной атмосферы в течение всего праздника. Поэтому часто покупают всевозможные свадебные аксессуары: замки любви, наклейки на подарки гостям, лепестки роз для осыпания молодоженов, особые бокалы с мешочками для их битья, книги свадебных пожеланий. Все это вошло в топы продаж товаров для свадьбы на Ozon в июне. Не забывают россияне и о свадебных традициях — подвязка невесты и бабочка жениха, которую по окончанию праздника кидают друзьям для выбора “следующего”, не теряют своей популярности.

Регионами, где сейчас готовятся к свадьбам активнее всего, в этом году стали Москва и Московская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Архангельская, Свердловская и Ярославская области и Республика Татарстан.