Сезон форумов Росмолодёжи - 2023 запустят 12 апреля в формате интерактивного ток-шоу

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12 апреля Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в эфире интерактивного ток-шоу проведёт презентацию обновленной линейки форумов, которые в 2023 году пройдут под общей темой: «Мы можем больше, когда #МыВместе». Мероприятие пройдет в пространстве, в котором участники смогут поделиться идеями и впечатлениями – «Точка рождения инноваций» НИТУ МИСИС. Трансляция будет доступна в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте.

Главным событием станет запуск регистрации участников на форумы Росмолодёжи. В этот день молодые люди от 14 до 35 лет смогут познакомиться с обновленной линейкой форумов Росмолодёжи и подать заявку на регистрацию по своему направлению на платформе Росмолодежь.События

12 апреля регистрация будет запущена на форумы: «Территория смыслов», «Экосистема», «ОстроVа», «Машук», «Амур», Всероссийский форум (слет) казачьей молодёжи, Форум социального призвания, «Российский Север», «УТРО», «Область будущего», «Ладога», «БерегА», «Каспий», «На волне», «Байкал», «Евразия Global», на образовательные заезды «Таврида.АРТ», а также на форумы «ШУМ» и «Шерегеш».

Гостями студии станут 50 участников форумов Росмолодёжи, включая жителей новых регионов России, а также зрители, которые будут наблюдать за трансляцией в онлайн-формате и станут участниками интерактивных форматов открытия. Организаторы презентуют обновленную линейку окружных и всероссийских форумов, международного форума «Евразия рактGlobal» и заездов с иностранными участниками, запустят «Ярмарку добра» в рамках Всероссийской акции #МыВместе, а участник прошлого сезона поделятся своими историями успеха.

Ведущими эфира выступят резиденты арт-кластера «Таврида» Олег Сидоров и Анастасия Белявская, а также Владимир Бабенко. Специальными гостями встречи станут исполнитель MIA BOYKA, артист и блогер Akmal’, певица, артистка лейбла Black Star Анет Сай и певец и комик, актер, исполнитель собственных песен Роман Каграманов.

Ток-шоу пройдет в формате теплой встречи в кругу друзей. Выпускники и партнёры форумов Росмолодёжи соберутся вместе, чтобы обсудить новости и запустить сезон – 2023.

Участие в качестве почетных гостей примут: руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, Председатель Правления РДДМ «Движение первых» Григорий Гуров, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, Заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие.

В мероприятии также примут участие выпускники форумов Росмолодёжи, которые совместно с дирекцией Всероссийского молодёжного форума «ШУМ» разработают рекомендации по продвижению Форумов среди молодёжи.

Церемония открытия пройдет при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», VK, Российского общества «Знание», Фонда «Сколково», ОАО «Российские железные дороги» и Госкорпорации «Роскосмос», Ассоциации волонтерских центров, проектов #МЫВМЕСТЕ, «Твой герой», «Без срока давности» и «Другое дело», ВОД «Волонтеры-медики», ВОО волонтеров-экологов «Делай!», Российского экологического оператора, а также всероссийского молодёжного форума «Шум» и арт-кластера «Таврида».

Зрители ток-шоу смогут передавать приветы в прямом эфире, запуская сообщения на «Бегущую строку», отправятся в путешествие по сообществам крупнейших форумов в рамках квест-игры «Путешествие ВКонтакте», где будут выполнять задания на страницах в популярной социальной сети и знакомиться с сообществами форумов Росмолодёжи, смогут пройти опрос «Какой форум Росмолодёжи подходит мне?» на платформе «Другое дело» и получить за это баллы, увидят «распаковку» форумов Росмолодёжи в популярном формате от блогеров, смогут управлять звездными гостями в ток-шоу «Что дальше», увидят «Прогноз возможностей» от АНО «РСВ». Также участников эфира ждут специальные выпуски нескольких ток-шоу: арт-кластера «Таврида», «Креативная наука» от НИТУ МИСИС, «Мы будем делать бизнес карьеру» от Росмолодежь.Бизнес, а также игры «25 к 1».

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2023 году вошли 25 площадок. Пятнадцать всероссийских форумов: «ШУМ», «Таврида», «Территория смыслов», «Истоки», «Дигория», «Экосистема», «ОстроVа», Форум рабочей молодёжи, «Машук», «Амур», Слет казачьей молодёжи, Форум молодых предпринимателей, Форум социального призвания, «Российский Север» и «Юг молодой». Восемь окружных форумов: «Шерегеш», «УТРО», «Область будущего», «iВолга», «Ладога», «БерегА», «Каспий», «На волне». Два международных форума: «Байкал», «Евразия Global». Каждый форум имеет тематику и ценность для участника, реального социального заказчика (регион или орган власти) и партнёров из числа отраслевых лидеров и госкорпораций. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.