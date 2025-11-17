Съезд СОНКО Самарской области «Эффективные технологии для НКО» пройдёт в Самаре

136

18 ноября 2025 года состоится Съезд социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Самарской области «Эффективные технологии для НКО» (начало регистрации — в 9:30). 18+

Мероприятие организовано Самарской региональной общественной организацией «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Съезд объединит руководителей СОНКО, экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития, поддержки и внедрения инновационных подходов в деятельность СОНКО.

В программе Съезда:

- Представление перспектив развития деятельности и поддержки СОНКО Самарской области» с участием представителей региональных министерств и общественных организаций.

- Три тематические секции:

• Настольные игры как инструмент в работе СОНКО» — от практиков игрового формата, включая представителей мастерской «Игрокрафт» и библиотечной системы Самары.

• «От обмена опытом до тиражирования практик» — с участием руководителей «Ресурсного клуба», АНО «Поддержка.Есть» и других экспертов.

• «Интернет-платформы для привлечения ресурсов в СОНКО» — обзор актуальных цифровых инструментов, включая «Благо.ру», «Добро.рф», «Технологию добра» от Совкомбанка и другие.

- Истории успеха: представление брендовых социальных проектов региона — «Том Сойер Фест», «ZaЛюбовь», «Инклюзивно для вас», «Альянс "Серебряный возраст"».

Участники Съезда получат возможность не только обсудить ключевые вызовы некоммерческого сектора, но и познакомиться с реальными кейсами, которые уже доказали свою эффективность на территории Самарской области и за её пределами.