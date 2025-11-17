Я нашел ошибку
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Съезд СОНКО Самарской области «Эффективные технологии для НКО» пройдёт в Самаре

17 ноября 2025 16:43
136
Съезд объединит руководителей СОНКО, экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития, поддержки и внедрения инновационных подходов в деятельность СОНКО.

18 ноября 2025 года состоится Съезд социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Самарской области «Эффективные технологии для НКО» (начало регистрации — в 9:30). 18+

Мероприятие организовано Самарской региональной общественной организацией «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Съезд объединит руководителей СОНКО, экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития, поддержки и внедрения инновационных подходов в деятельность СОНКО.

 В программе Съезда: 
- Представление перспектив развития деятельности и поддержки СОНКО Самарской области» с участием представителей региональных министерств и общественных организаций.  
- Три тематические секции:  
  • Настольные игры как инструмент в работе СОНКО» — от практиков игрового формата, включая представителей мастерской «Игрокрафт» и библиотечной системы Самары.  
  • «От обмена опытом до тиражирования практик» — с участием руководителей «Ресурсного клуба», АНО «Поддержка.Есть» и других экспертов.  
  • «Интернет-платформы для привлечения ресурсов в СОНКО» — обзор актуальных цифровых инструментов, включая «Благо.ру», «Добро.рф», «Технологию добра» от Совкомбанка и другие.  
- Истории успеха: представление брендовых социальных проектов региона — «Том Сойер Фест», «ZaЛюбовь», «Инклюзивно для вас», «Альянс "Серебряный возраст"».

Участники Съезда получат возможность не только обсудить ключевые вызовы некоммерческого сектора, но и познакомиться с реальными кейсами, которые уже доказали свою эффективность на территории Самарской области и за её пределами.

Теги: Самара

