Сергиевский историко-краеведческий музей – лидер программы «Пушкинская карта»

124

Музей всходит в пятерку лидеров среди муниципальных учреждений культуры – участников федерального проекта.

С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы. По Пушкинской карте можно посетить более 70 разнообразных мероприятий.

Первое коллективное посещение в рамках проекта было организовано для девятиклассников самарской школы № 120, и стало для них настоящим праздником – гостей встретил фольклорно-этнографический ансамбль Сергиевского историко-краеведческого музея «Зорица». Затем, посетив экскурсию «Пётр Первый», молодые люди узнали о прошлом Сергиевского района, история которого тесно связана с деятельностью Петра Великого.

Самое активное участие в программе «Пушкинская карта» принимают студенты Сергиевского губернского техникума, Самарского государственного технического университета, а также учащиеся образовательных учреждений Сергиевского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Исаклинского, Елховского, Красноярского муниципальных районов и города Самара. Благодаря «Пушкинской карте» некоторые из них посетили Сергиевский музей впервые.В рамках программы «Пушкинская карта» молодым посетителям на постоянной основе представлены тематические экскурсии:

«История края» и «Сергиевский район в годы Великой Отечественной войны», об истории района в разные исторические периоды;

«Милые сердцу места», об уникальных природных памятниках района: Голубое озеро, гора Высокая, Серное озеро и знаменитый Серноводский Шихан – интереснейший памятник природы Высокого Заволжья;

«Николай Георгиевич Гарин-Михайловский», о жизни и творчестве видного общественного деятеля Николая Гарин-Михайловского, инженере-изыскателе, строителе железных дорог на огромных пространствах России, талантливом писателе и публицисте.

Студенты и старшеклассники различных образовательных учреждений губернии с удовольствием посещают Сергиевский историко-краеведческий музей, наполняясь новыми знаниями и заряжаясь новыми эмоциями.

Фото: минкульт СО