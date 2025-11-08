Я нашел ошибку
Отмечается, что аферисты обещают одобрить кредит с кабальными годовыми процентами почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей.
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С.
9 ноября в регионе без осадков, до +8°С
Уроки мужества учат ребят помнить и чтить доблестные подвиги павших героев.
Полицейские региона провели уроки мужества с учащимися образовательных организаций
С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы.
Сергиевский историко-краеведческий музей – лидер программы «Пушкинская карта»
Это порядка 40% от численности населения региона.
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ».
В СОУНБ пройдёт открытый телемост с автором книги «Зелёные мили» Еленой Залесской
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Сергиевский историко-краеведческий музей – лидер программы «Пушкинская карта»

8 ноября 2025 16:36
124
С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы.

Музей всходит в пятерку лидеров среди муниципальных учреждений культуры – участников федерального проекта.

С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы. По Пушкинской карте можно посетить более 70 разнообразных мероприятий.

Первое коллективное посещение в рамках проекта было организовано для девятиклассников самарской школы № 120, и стало для них настоящим праздником – гостей встретил фольклорно-этнографический ансамбль Сергиевского историко-краеведческого музея «Зорица». Затем, посетив экскурсию «Пётр Первый», молодые люди узнали о прошлом Сергиевского района, история которого тесно связана с деятельностью Петра Великого.

Самое активное участие в программе «Пушкинская карта» принимают студенты Сергиевского губернского техникума, Самарского государственного технического университета, а также учащиеся образовательных учреждений Сергиевского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Исаклинского, Елховского, Красноярского муниципальных районов и города Самара. Благодаря «Пушкинской карте» некоторые из них посетили Сергиевский музей впервые.В рамках программы «Пушкинская карта» молодым посетителям на постоянной основе представлены тематические экскурсии:
«История края» и «Сергиевский район в годы Великой Отечественной войны», об истории района в разные исторические периоды;
«Милые сердцу места», об уникальных природных памятниках района: Голубое озеро, гора Высокая, Серное озеро и знаменитый Серноводский Шихан – интереснейший памятник природы Высокого Заволжья;
«Николай Георгиевич Гарин-Михайловский», о жизни и творчестве видного общественного деятеля Николая Гарин-Михайловского, инженере-изыскателе, строителе железных дорог на огромных пространствах России, талантливом писателе и публицисте.

Студенты и старшеклассники различных образовательных учреждений губернии с удовольствием посещают Сергиевский историко-краеведческий музей, наполняясь новыми знаниями и заряжаясь новыми эмоциями.

 

Фото:   минкульт СО

