Сергей Сибилёв назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

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На должность заместителя главы городского округа Самара назначен Сергей Сибилёв. В администрации города он будет курировать работу по вопросам специальной военной операции.



Сергей Евгеньевич имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Самарский государственный педагогический университет» по специальности «Физическая культура и спорт» и НОАНО ВПО «Самарский институт бизнеса и управления» по специальности «Юриспруденция».



Работал на рядовых и руководящих должностях в частных охранных организациях и муниципальных учреждениях. С 2022 по 2025 годы служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, в звании командира разведывательного взвода принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. Участник второго потока региональной программы «Школа героев».



Имеет государственные награды: Орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени.

Фото: администрация Самары