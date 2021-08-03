Сергей Кириенко: «800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее»

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Совсем скоро Нижний Новгород отметит День города, в этом году особенный. Кульминация празднования 800-летия пройдёт с 19 по 21 августа – наиболее приближённые даты к реальной дате основания – однако, праздничное настроение здесь сохранится до конца лета, продолжится осенью, а зимой сделает город идеальным для проведения новогодних праздников.

Напомним, отправиться в путешествие в Нижний Новгород, как и любой другой город, участвующий в программе кешбэка (размещено на официальном сайте https://xn--b1afakdgpzinidi6e.xn--p1ai/), можно осенью 2021 года на весьма выгодных условиях в рамках четвертого этапа Программы отдыха в России с туристическим кешбэком.

Программы Нижнего Новгорода, который по сведениям Ростуризма пользуется большой популярностью среди туристов, как и Самара, Калининград, Санкт-Петербург и др., можно найти по ссылке: https://xn--b1afakdgpzinidi6e.xn--p1ai/search/tour/?from=city.97.bb035cc3-1dc2-4627-9d25-a1bf2d4b936b&to=region.37.88cd27e2-6a8a-4421-9718-719a28a0a088&tourTypes=8.

Условия возврата денег сохраняются: кешбэк составит 20 процентов от суммы путевки или проживания, но не более 20000 рублей. Оплатить путешествие нужно при помощи карты «Мир».

Чтобы выгодно отправиться в путешествие в праздничную столицу Поволжья, необходимо приобрести путёвку/отель/санаторий/круиз до 31 августа, отправиться в путешествие с 1 октября и вернуться не позднее 24 декабря 2021 года. В круиз можно отправиться с 1 сентября и вернуться не позднее 24 декабря 2021г. Для получения кешбэка перед оплатой нужно зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платёжной системы «Мир».

Пока же завершаются последние приготовления к торжествам. 2 августа 2021 года председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.

В рамках мероприятия прошел осмотр благоустройства на площади Горького и улице Большой Покровской, реконструкции Нижегородской кремля. От Большой Покровской до улицы Ильинской участники объезда проехали на ретротрамвае, который следовал по маршруту №2. В Канавинском районе Сергей Кириенко оценил ход благоустройства территории у Нижегородской ярмарки и Стрелки.

«С одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны.

С другой стороны, 800-летие – праздник не про прошлое, а про будущее.

То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города.

Масштабные средства, которые выделяются на подготовку к юбилею федеральным бюджетом, подчеркивают авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Подготовка к юбилею – это и восстановление исторической справедливости. Например, колокольня в Нижегородском кремле была точно восстановлена по чертежам взорванного когда-то собора. Очень радует, что, помимо бережного сохранения памятников и восстановления справедливости, идет создание совершенно новых пространств, которых в Нижнем не было и о которых можно было только мечтать», – отметил Сергей Кириенко.

«Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту. Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидеть

не только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти в место, где открывается абсолютно уникальный вид. Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, ограничивающих свободное передвижение людей», – сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

«Нижний Новгород – город с богатой историей, она отражена в архитектуре. Во многом благодаря активной позиции общественников историю города удалось сохранить. Здесь важно найти баланс, и обновляя город, органично «вписать» сохраненные объекты в жизнь новых кварталов. Поэтому так важно мнение горожан – здесь должно быть красиво, комфортно и безопасно. Надеюсь, что импульс, заданный развитию Нижнего Новгорода при подготовке к 800-летию, будет лишь усиливаться, и город будет становиться лучше и лучше», – сказал Игорь Комаров.

«Сегодня появилось много новых инициатив, будем готовить их к реализации. На старте работы оргкомитета нам говорили: «Делайте все, что можете». Очень много проектов было реализовано вне плана, дополнительно. Работа идет не только в центре. 35 общественных пространств благоустраиваются и реконструируются в районах города. Все, что связано с малым благоустройством, с энергосервисным контрактом, все это ведется в районах», – отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что правительство учитывает внебюджетный вклад в благоустройство.

«Думаю, эта сумма будет больше, потому что кто-то принимает на себя дополнительные обязательства. Предполагаю, это 6,5 млрд рублей как минимум. И второй момент, связанный с подрядчиками: не помню ни одного проекта, когда бы мы подписывали контракты с партнерами из других регионов, если нижегородцы соглашались на их исполнение. К сожалению, сейчас проекты очень сложные: например, фуникулер, пакгаузы. Есть и эконмическая составляющая. Мы принимали решение о том, что работаем без авансов, поскольку не было другой возможности, и принимали работы только по факту», – подчеркнул Глеб Никитин.