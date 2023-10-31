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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона: «Запорожец» может стать народным автомобилем

31 октября 2023 19:17
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В регионе готовы восстановить производство машин и агрегатов к ним и не сомневаются в их востребованности.

Запорожская область — крупный промышленный центр, однако из-за близости боевых действий многие предприятия не могут работать на полную мощность. При этом в регионе есть все предпосылки, чтобы восстановить машиностроительное производство и даже возродить легендарный «Запорожец», который может стать современным народным автомобилем. Об этом 30 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона

- Какова сейчас экономическая ситуация в регионе?

- Мелитополь как временная столица Запорожской области — крупный машиностроительный центр, который обеспечивал другие предприятия, в частности «ЗАЗ», агрегатами и даже двигателями в полной сборке. Сейчас моторный завод является одной из военных целей для противника, поэтому запускать его мы пока не спешим, главное — сохранить до окончания активных боевых действий. Но в планах уже есть запуск индустриального парка и восстановление предприятий. Всего в городе около ста предприятий, это серьезный потенциал. Раньше они были в основном ориентированы на европейский рынок, а теперь, мы уверены, будут востребованы в России. Пока работают около тридцати предприятий, но не в полную силу. На полную мощность сейчас работают сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающая промышленность.

- Есть ли вероятность возвращения Запорожского автомобилестроительного завода?

- Мы однозначно верим, что вернем это предприятие и восстановим его. Завод «Коммунар», как он изначально назывался, планировался для производства народных автомобилей, поэтому вокруг Запорожья была создана полная производственная цепочка, чтобы обеспечивать локальное производство автомобилей. Вы, конечно, помните и «Запорожец», и «Таврию», а затем Daewoo. У нас были проблемы с двигателями, но я думаю, когда вернемся к производству полного цикла, они будут решены.

 

Фото:  freepik.com

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