Семья тольяттинского банкира решила приютить лабрадора из Мариуполя

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У лабрадора Марика очень непростая судьба. Раньше он был любимцем семьи из Мариуполя. Однако жизнь собаки полностью изменили боевые действия.

Машина его хозяев, в которой находился и сам пес, на выезде из Мариуполя попала под обстрел. Люди погибли на месте. Марик также получил ранения, но выжил.

Более того, он занял оборону не подпуская чужих к машине. В кратчайшие сроки осиротевший Марик стал героем интернета.

Судьба верного пса не оставила равнодушными людей.

Судя по всему, скоро Марик обретет новый дом. Его решила приютить семья бывшего главы Тольяттихимбанка. По информации «Обозрения» пес уже движется по пути в Тольятти к новым хозяевам.

Фото pixabay.com