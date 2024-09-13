«Семья – точка единения»: научно-практическая конференция пройдёт в СОУНБ в сентябре

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19 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится этноконфессиональная научно-практическая конференции «Семья – точка единения». Встреча пройдёт при участии учёных-историков, философов, культурологов, священнослужителей, а также представителей общественных объединений и государственных учреждений.

2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Для граждан России стремление быть частью крепкой семьи является одной из тех самых важных ценностей, которые передаются из поколения в поколение в среде народов нашей страны.

Предметом для обсуждения в ходе научной встречи станут особенности семейных отношений, принятые у разных национальных и конфессиональных групп России. Участники собрания также поговорят о направлениях государственной политики по поддержке семей и семейных ценностей, обозначат вызовы времени и угрозы институту семьи в современном мире, способы противостоять им.

Научно-практическая конференция «Семья – точка единения» проводится по инициативе Самарской епархии Русской православной церкви, Регионального духовного управления мусульман Самарской области, Еврейской общины г. Самары, Ассоциации региональной молодёжи, Центра помощи семье «Единение» и при информационной поддержке Правительства Самарской области.

19 сентября, 10:00 – 15:30. Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход по предварительной регистрации по ссылке. (18+)

Фото: пресс-служба СОУНБ