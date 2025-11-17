«Семья»: более 90 млн рублей привлекла Самара по нацпроекту в 2025 году

139

В 2025 году Самара приняла участие в двух федеральных программах национального проекта «Семья». По программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» стартовал капитальный ремонт детской библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек, а также было приобретено и установлено новое интерактивное и звуковое оборудование в музее Э.А. Рязанова. Благодаря участию в программе «Поддержка семьи» капитально отремонтирован и дооснащен Центр развития ребенка – детский сад № 462.



В музее Э.А. Рязанова благодаря нацпроекту «Семья» появилось оборудование для звукового оформления выставок и проведения музыкально-досуговых мероприятий. При входе установлен интерактивный киоск, где жители и гости Самары могут ознакомиться с проходящими выставками и ближайшими событиями. Аналогичный киоск установлен при входе в музей-галерею «Заварка» на улице Самарской. Также приобретен комплекс универсальных специализированных систем для музейного фондохранилища.



В детской библиотеке № 3 в рамках нацпроекта «Семья» идет капитальный ремонт всего помещения. На площади более 950 квадратных метров расположится детский читальный зал, зона книговыдачи, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр. Работы идут по графику и будут завершены в 2026 году.



Также в Самаре капитально отремонтировали первый корпус Центра развития ребенка – детского сада № 462. Там полностью заменили электрическую проводку и инженерные системы, отремонтировали пищеблок, кладовые помещения и прачечную, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы. Дополнительно по поручению главы города провели благоустройство территории дошкольного учреждения.



В 2025 году на территории Самары реализуются 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Шесть из них – «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство» – при участии администрации города. В общей сложности на мероприятия нацпроектов направлено 3,1 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

Фото: пресс-служба администрации Самары