Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
«Семья»: более 90 млн рублей привлекла Самара по нацпроекту в 2025 году

17 ноября 2025 16:57
139
В 2025 году Самара приняла участие в двух федеральных программах национального проекта «Семья».

В 2025 году Самара приняла участие в двух федеральных программах национального проекта «Семья». По программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» стартовал капитальный ремонт детской библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек, а также было приобретено и установлено новое интерактивное и звуковое оборудование в музее Э.А. Рязанова. Благодаря участию в программе «Поддержка семьи» капитально отремонтирован и дооснащен Центр развития ребенка – детский сад № 462.

В музее Э.А. Рязанова благодаря нацпроекту «Семья» появилось оборудование для звукового оформления выставок и проведения музыкально-досуговых мероприятий. При входе установлен интерактивный киоск, где жители и гости Самары могут ознакомиться с проходящими выставками и ближайшими событиями. Аналогичный киоск установлен при входе в музей-галерею «Заварка» на улице Самарской. Также приобретен комплекс универсальных специализированных систем для музейного фондохранилища.

В детской библиотеке № 3 в рамках нацпроекта «Семья» идет капитальный ремонт всего помещения. На площади более 950 квадратных метров расположится детский читальный зал, зона книговыдачи, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр. Работы идут по графику и будут завершены в 2026 году.

Также в Самаре капитально отремонтировали первый корпус Центра развития ребенка – детского сада № 462. Там полностью заменили электрическую проводку и инженерные системы, отремонтировали пищеблок, кладовые помещения и прачечную, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы. Дополнительно по поручению главы города провели благоустройство территории дошкольного учреждения.

В 2025 году на территории Самары реализуются 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Шесть из них – «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство» – при участии администрации города. В общей сложности на мероприятия нацпроектов направлено 3,1 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
