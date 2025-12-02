Я нашел ошибку
Спектакль проходит в рамках «Волжских сезонов» - ежегодного проекта Благотворительного фонда Илзе Лиепе при поддержке Министерства культуры Самарской области.
В САТОБ Народная артистка РФ Илзе Лиепа представит уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский»
В этот день награды получили 21 лауреат  из Самары. Награждение лауреатов из других муниципалитетов будет проходить  в течение декабря в различных городах и районах Самарской губернии.
Акция «Благородство»: первая церемония награждения  состоялась 2 декабря в СОУНБ
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького

117
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках дистанционного задания «Мультафиша» от киностудий «Союзмультфильм» и им. М. Горького отобрали восемь фоторабот, авторы которых проявили наибольшую креативность. Они создали афиши к «Чебурашке», «Карлсону», «Морозко» и другим лентам, вовлекая в процесс всех родных и даже домашних питомцев. Семьи-победители получили призы от партнеров проекта.
В ходе дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» семьи выполняли множество творческих заданий, среди них – «Мультафиша» от легендарных производителей кино и анимации – киностудии «Союзмультфильм» и Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, по условиям которого нужно было создать оригинальный фотопостер по мотивам знаменитых кино- и мультипликационных фильмов.
«Очень приятно видеть, как конкурс «Это у нас семейное» объединил столько творческих семей. Участники полностью раскрыли свою фантазию, удивив своим подходом и идеями не только нас, но и наших партнеров из «Союзмультфильма» – настоящих экспертов в анимации. Во многих работах ярко проявились черты русского характера: смекалка и юмор. Создание конкурсной афиши стало для семей не только возможностью проявить креативность, но и важным общим делом. Вместе они выбирали произведение, готовили костюмы, проводили съемки и, по их собственным словам, от души веселились. Мы рады, что это задание дистанционного этапа стало для участников источником вдохновения и отличного настроения», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. 
Участники конкурса «Это у нас семейное» вдохновлялись такими лентами, как «Гостья из будущего», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», фантазировали на тему предстоящих премьер – фильмов «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» и новой версии «Приключений желтого чемоданчика». В основе еще части работ – мультсериалы «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Приключения Пети и Волка», а также легендарные шедевры «золотой коллекции» – «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Тайна третьей планеты».
«Почти две тысячи присланных работ показали, насколько могут быть вдохновляющими и объединяющими любимые фильмы и мультфильмы. Многие показали по-настоящему творческий подход, раскрыв новые грани легендарных сюжетов. Мы с большим интересом изучили каждую работу, и искренне благодарны всем участникам за такой теплый отклик», – отметила Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.
Эксперты киностудий во главе с Юлианой Слащевой отобрали 8 семей-победителей в задании «Мультафиша». Среди них - семья Афанасьевых из Самарской области. Они сделали афишу к мультфильму «Вовка в Тридевятом царстве» и получили в подарок набор фирменной продукции киностудии «Союзмультфильм» с изображениями любимых героев киностудии. 
А семьи Кудряевых из Челябинской области, Зубаревых из Тюменской области, Симоновых из Ярославской области, Чибряевых, Щепиных из Пензенской области стали обладателями сертификатов для всей семьи на экскурсию по легендарной Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького в Москве и осенний набор для уютных прогулок.
Семья Кудряевых сделали афишу по мотивам своего любимого фильма «Морозко».
«Нам очень нравятся персонажи Марфушенька, Мачеха, Настенька. Получилось так, что мы примерили на себя эти роли, сделали за ночь яркие костюмы, нарисовали кокошники. Каждый выбрал себе персонажа – младшие, что характерно, выбрали отрицательных. Мы даже не думали, что можем что-то выиграть, делали все ради удовольствия. И стали одними из лучших, это очень приятно», – подчеркнули Кудряевы.
Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».
«Союзмультфильм» – партнер конкурс «Это у нас семейное». Это современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 20 часов анимации в год – это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы. Помимо производства компания также развивает собственные телеканалы «Мультиландия» и «Умка», лицензионное агентство, сеть развлекательно-познавательных мультимедиа-площадок, актуальные технологии и профессиональное образование. На сегодняшний день здесь работают лучшие эксперты и лидеры российской анимационной индустрии.

 

 

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

