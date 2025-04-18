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Семинар по пожарной безопасности прошёл в детском доме «Созвездие» в Тольятти

18 апреля 2025 15:57
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Руководство учреждения выразило благодарность сотрудникам МЧС России и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

В детском доме «Созвездие» городского округа Тольятти состоялся обучающий семинар по вопросам пожарной безопасности для педагогов и персонала. Мероприятие проведено при участии сотрудников отдела надзорной деятельности и приурочено к 35-летию со дня образования МЧС России.

В ходе теоретической части участникам напомнили основные причины возникновения пожаров, их последствия, угрозы жизни и здоровью людей, а также требования пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Рассказали какая роль назначенных ответственными за пожарную безопасность в отделениях учреждений и на объектах защиты, затронуты вопросы административной и уголовной ответственности должностных лиц.

Практическое занятие включало отработку навыков использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, огнетушителей и работы с пожарным стволом.

Присутствующим напомнили номера экстренных служб — «101» и «112».

Руководство учреждения выразило благодарность сотрудникам МЧС России и готовность к дальнейшему сотрудничеству,сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Тольятти

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