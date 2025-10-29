Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

29 октября 2025 17:29
134
Паспорта вручены школьникам, проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности.

В администрации Советского района Самары в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» вручили паспорта семи школьникам, достигшим 14 лет и проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности. На торжественную церемонию школьники пришли вместе со своими родителями.

«Это особенный день для каждого из ребят. Сегодня они сделали еще один шаг во взрослую жизнь – получили первый документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Важно помнить: паспорт – это не только права, но и большая ответственность перед своей страной, перед своими близкими и перед самим собой. От всей души поздравляю и желаю использовать свои знания, таланты и энергию на благо общества, стремиться к новым вершинам и не бояться трудностей. Будьте достойными гражданами России!» – сказал глава Советского района города Самара Вадим Бородин.

Среди получивших паспорта – Виктория Левина, ученица «Лицея Престиж». «В течение года стараюсь хорошо учиться, активно участвовать в олимпиадах, помимо школы, занимаюсь рисованием и танцами. Горжусь тем, что живу в Самаре, являюсь частью нашего города, региона и страны. С получением паспорта ощущаю, что стала чуточку взрослее, ведь это, по сути, первый важный документ,  с которым каждый из нас пойдет дальше по жизни», – поделилась Виктория.

Всероссийская программа «Мы – граждане России!» организована при поддержке Движения Первых, Самарского союза молодежи и Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области. Она ориентирована на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодежной среде, формирование гражданской культуры и уважительного отношения к основному документу гражданина России – паспорту.

 

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
29 октября 2025, 14:37
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Культура
171
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
17 октября 2025, 22:14
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области.  Общество
3485
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
1389
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
Весь список