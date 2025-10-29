Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»

134

В администрации Советского района Самары в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» вручили паспорта семи школьникам, достигшим 14 лет и проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности. На торжественную церемонию школьники пришли вместе со своими родителями.

«Это особенный день для каждого из ребят. Сегодня они сделали еще один шаг во взрослую жизнь – получили первый документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Важно помнить: паспорт – это не только права, но и большая ответственность перед своей страной, перед своими близкими и перед самим собой. От всей души поздравляю и желаю использовать свои знания, таланты и энергию на благо общества, стремиться к новым вершинам и не бояться трудностей. Будьте достойными гражданами России!» – сказал глава Советского района города Самара Вадим Бородин.

Среди получивших паспорта – Виктория Левина, ученица «Лицея Престиж». «В течение года стараюсь хорошо учиться, активно участвовать в олимпиадах, помимо школы, занимаюсь рисованием и танцами. Горжусь тем, что живу в Самаре, являюсь частью нашего города, региона и страны. С получением паспорта ощущаю, что стала чуточку взрослее, ведь это, по сути, первый важный документ, с которым каждый из нас пойдет дальше по жизни», – поделилась Виктория.

Всероссийская программа «Мы – граждане России!» организована при поддержке Движения Первых, Самарского союза молодежи и Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области. Она ориентирована на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодежной среде, формирование гражданской культуры и уважительного отношения к основному документу гражданина России – паспорту.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Самары