Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал

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С января по март было подано 95 тысяч заявлений на распоряжение материнским капиталом от семей с одним ребенком. Об этом сказано в докладе Счетной палаты о бюджете Социального фонда.

«В январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом», — говорится в материале газеты «Известия». Количество такого рода обращений, если сравнивать с прошлым годом, выросло в 23 раза.

Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тысяча рублей. Судя по заявлениям, большая часть семей с одним ребенком направили маткапитал на улучшение жилищных условий, а именно 74 тысячи семей. А 20 тысяч подало заявление на образование. Помимо этого, маткапитал можно потратить на формирование накопительной пенсии, товары и услуги для реабилитации детей-инвалидов, а также на ежемесячное пособие для семей с низким доходом, которые воспитывают ребенка до трех лет.