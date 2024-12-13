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Семьи-финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области побывали в семейных путешествиях

13 декабря 2024 14:39
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Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления.

Уже более 1700 финалистов конкурса «Это у нас семейное» побывали в семейных путешествиях. В туры по всей России – от Камчатки до Калининграда – они смогли отправиться благодаря выходу в финал самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 9 туристических направлений были подобраны для них программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Участники назвали лучшие туристические места для семейных путешествий и рассказали, почему совместные поездки сближают поколения.

Самым востребованным направлением у семей оказалась Камчатка – состоялось уже 7 заездов, на втором месте тур в Сочи, замыкает тройку лидеров самый западный регион России – Калининградская область. Всего 300 команд – финалистов конкурса «Это у нас семейное» получили возможность отправиться в семейные путешествия по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Участники выбирали один из маршрутов – это Камчатка, Сахалин, Приморье, Байкал, Калининградская, Мурманская области, Карелия и Санкт-Петербург, Татарстан, Сочи.

Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления: семья Литвинцевых, Шустовых побывали в Татарстане, семьи Выдриных, Фофановых и Вороновых, Утегеновых - на Камчатке, семья Бербасовых, Бочковых выбрали в качестве путешествия тур в Карелию, а семья Степановых, Хаминых познакомились с Сахалином. «В путешествие поехали в полном составе семейной команды, зарегистрированной на конкурсе "Это у нас семейное". Из 11 человек в Петербурге первый раз в жизни побывали четверо, а в Карелии - 9 человек. Наша семья благодарит организаторов конкурса "Это у нас семейное" и организаторов "Больше, чем путешествие", за прекрасную семейную поездку.
Это действительно "Больше, чем путешествие"! Это ещё и время, проведённое вместе, это новые семейные шутки, фотографии, новые знания, это эмоции. И конечно, огромное спасибо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за создание конкурса "Это у нас семейное", за поддержку семей, за развитие традиционных семейных ценностей», - поделились впечатлениями семья Бербасовых, Бочковых.

«Впервые вместе с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» мы организовали такие масштабные поездки семей. Это непростая задача – подготовить путешествия, которые были бы интересны и младшему поколению, и старшему. Семьи получили уникальную возможность исследовать новые туристические места, разделить восторг от природных красот друг с другом и убедиться, насколько прекрасны наша страна и живущие в ней люди. Теперь они вдохновляют других на путешествия всей семьей. Ведь многие считают, что очень сложно собраться в поездку таким большим составом, выбирают привычные места для отпуска, но ведь так здорово открывать для себя новые регионы и наши участники доказывают, что возможность провести время вне привычной обстановки делает общение с близкими более глубоким и качественным», – рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Все маршруты от «Больше, чем путешествие» составлены по единому стандарту программы гражданско-патриотического и общественно полезного детского и молодежного туризма. В каждом из туров предусмотрено обязательное наличие 3 составляющих: образовательно-просветительской, туристической и полезной. Для участников семейных поездок дополнительно учли и интересы всех членов семьи – от самых юных путешественников до их дедушек и бабушек.

«Традиционно все поездки по программе от «Больше, чем путешествие» включают в себя экскурсии, образовательные лекции и мастер-классы, а также активности, во время которых участники вносят свой вклад в сохранение или развитие региона. Нам важно, чтобы в наших путешествиях люди не только увидели, как красива Россия, но и прониклись нашими общими духовно-нравственными ценностями. Для нас всех очень важны семейные ценности, и конкурс «Это у нас семейное» стал этому подтверждением. Мы постарались, чтобы всем поколениям было интересно, и дополнительно внедрили в наши туристические поездки новые форматы: семейные вечера, квесты и квизы для всей семьи», – отметила руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

 

Фото предоставлены пресс-службой конкурса "Это у нас семейное"

Теги: Самара

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