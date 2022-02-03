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Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. рублей
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Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. рублей

3 февраля 2022 10:59
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Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали настроения соискателей, чтобы выяснить, сколько хотели бы зарабатывать жители Самарской области и готовы ли они снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. руб. (за последние 2 года она выросла почти на 4 тысячи рублей). По данным исследования, почти половина жителей (47%) региона сегодня, как правило, не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других не готовы снижать зарплатные ожидания представители автомобильного бизнеса, сферы строительства, недвижимости, добывающей отрасли и сферы продаж.

35% жителей региона всё же готовы пойти на этот шаг ради сохранения работы или трудоустройства. Чаще других это отмечают представители банковской сферы, индустрии искусства, развлечений, масс-медиа и начинающие специалисты.

Теги: Опрос

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