Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый

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Остаются считанные часы до официального открытия главного молодёжного события лета в Самарской области. В 2022 году 10-й юбилейный Форум Приволжского федерального округа «iВолга» по доброй традиции вновь соберёт самых активных, креативных и целеустремленных ребят на Мастрюковских озерах.

Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором выступает правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня, 21 июля 2022 года, на главной сцене Фестивальной поляны состоится торжественная церемония открытия форума, которая объединит участников, организаторов и почетных гостей.

За свою десятилетнюю историю «iВолга» сформировала добрую традицию - каждое лето собираться вместе, делиться своими идеями, талантами и тёплыми эмоциями. Ежегодно форум становится главным центром притяжения молодого поколения. Имея статус окружного, «iВолга» принимает участников со всей России и других стран. Так, в юбилейный год в мероприятии примут участие представители Луганской Народной Республики и Республики Беларусь, посетят форум и ребята из Донецкой Народной Республики. «iВолга» — это тысячи новых знакомств и бесчисленное количество положительных эмоций.

Накануне открытия Форум с рабочим визитом посетил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев:

«За время пандемии мы провели множество мероприятий в онлайн формате, и нам всем сильно не хватало живого общения, поэтому эта юбилейная iВолга точно будет заряжена позитивом и яркими эмоциями. Молодые люди и правда хотят сюда попасть. Шатры преобразились, каждый час появляются тематические арт-объекты и выставки, ведь в этом году вся образовательная и культурная программа iВолги объединена общей тематикой — «Единство народов России». Также мы продолжаем оставаться самым крупным по численности молодежным форумом среди всех Окружных, принимая в этом году одновременно более 2000 человек. Важно, что iВолга — это территория общения молодежи разных регионов. Здесь зарождается дружба, которая даже может перерасти в нечто большее. Отличное место, чтобы делиться знаниями и опытом, а потом объединяться и делать проекты».

Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Самарская губерния, а также представители еще 64 регионов России, гости из Беларуси, ЛНР и ДНР уже готовы полностью раскрыть свой потенциал, обменяться опытом и нарастить новые компетенции. Так, впечатлениями поделилась Валентина Лукашева - одна из первых участниц, приехавшая на территорию Форума из города Барнаул Алтайского края:

«Я приехала на смену «Творческий процесс», направление «Звук». Так случилось, что со второго класса я пою в народном коллективе и поэтому подумала, что эта смена мне точно понравится. Особенно, с учетом темы Форума о Единстве народов России, которая напоминает нам о том, как многонациональна наша страна. Я на iВолге впервые. Также, как и вообще в Самарской области. Очень красивое место, где природная красота вокруг гармонирует с яркостью и современностью Фестивальной поляны. Надеюсь, что уеду домой с огромным количеством новых знаний, друзей и впечатлений».

В 2022 году впервые в очном формате в направлении «Детская iВолга» примут участие самые юные активисты, которым 16-17 лет. Традиционно участниками молодежного события станут и те, кто молоды душой, – «серебряные» волонтеры в возрасте 50-65 лет.

В день открытия участники, гости и зрители станут свидетелями танца шаманов, который разбудит iВолгу, придут в восторг от невероятных декораций и музыки в стиле фанк, а также познакомятся ближе с историей форума и смогут лицезреть «Дефиле» участников регионов.

В заключении торжественной церемонии открытия на главной сцене форума выступят певицы Инна и Диана Рахман, а хедлайнером выступит певец, актёр и блогер – Ваня Дмитриенко.

Трансляцию официальной части церемонии открытия 21 июля с 21:00 можно посмотреть в социальных сетях в группе «iВолга» (https://vk.com/forumivolga), в группах «Молодежь Самарской области» (https://vk.com/mso63), «Департамент по делам молодежи» (https://vk.com/ddmso) и «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast).