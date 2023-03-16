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Сегодня в Самарской области проведен 2, завершающий, этап командно-штабного учения МЧС России

16 марта 2023 16:35
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Основной целью заключительного этапа являлась проверка готовности реагирования сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами.

Сегодня в Самарской области проведен 2, завершающий, этап командно-штабного учения МЧС России.

Основной целью заключительного этапа являлась проверка готовности реагирования сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами, отработка взаимодействия между подразделениями пожарной охраны различных видов и лесопожарных формирований «Самаралес».

На пожарно-химической станции в Красноярском районе была развёрнута аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, подразделение Волжского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и подразделений Министерства лесного хозяйства.

На Центральной спасательной станции с участием начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Васильевича Бойко и представителей заинтересованных структур было проведено заслушивание руководителей субъектов о мероприятиях по ликвидации ЧС, вызванных возникновением природных и лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

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