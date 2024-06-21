Сегодня в Самарской области полицейские проводят масштабно-профилактическое мероприятие «Профилактика»

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В нем принимают участие сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел региона.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, народные дружинники и работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии России по Самарской области.