Сегодня в регионе началось бронирование путевок в детские лагеря

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Сегодня, 12 мая, в 9.00 началось бронирование путевок в детские летние организации отдыха и оздоровления детей в Самарской области. Открытие бронирования запланировано еще на 13 и 14 мая.

Посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру (https://suprema63.ru) дети региона обеспечиваются льготными путевками, то есть с частичной оплатой стоимости из средств родителей. Родительский взнос составляет от 7 652,40 до 12 411 рублей в зависимости от условий пребывания ребенка. При этом 60% стоимости путевки в лагерь, приобретаемой в рамках государственного контракта, оплачивается из средств областного бюджета.

Стоимость путевки в санаторный лагерь оплачивается из средств областного бюджета наполовину, а вторую половину доплачивают родители.

Продолжительность смен составит 21 календарный день.

В первые полдня уже забронировано 2 769 путевок. Наиболее популярными оказались детские оздоровительные центры «Волжский Артек», «Авангард-Самара» (бывший лагерь «Юность») и санаторий «Волжанка».

Те, кто не успеет в дни начала бронирования, могут попробовать забронировать путевку еще раз. По истечении срока бронирования (7 рабочих дней) путевки, которые не выкуплены гражданами и по которым бронирование не подтверждено, вновь возвращаются на сайт в свободный доступ.

Лагеря и санатории откроют свои двери для ребят с 1 июня. Напомним, что этим летом будут работать 50 стационарных летних загородных оздоровительных и санаторных организаций, в которых планируется оздоровить более 50 тысяч детей. В том числе более 12,5 тысяч детей – по льготным путевкам, и почти 7 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — по бесплатным. Бесплатные путевки предоставляются через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Родителям стоит обратить внимание при выборе места отдыха для ребенка на организации, находящиеся в реестре объектов детского отдыха и их оздоровления, который ведет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Эти учреждения полностью соответствуют требованиям санитарной, пожарной, антитеррористической безопасности.