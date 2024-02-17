Сегодня в Историческом парке Самары открылась выставка «Каждый охотник желает знать…»

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Сегодня в Историческом парке открылась новая выставка авторских работ участников Фотообъединения областного Союза журналистов «Каждый охотник желает знать…».



Своим творческим восприятием мира делятся: Юрий Стрельц, Наталия Шинкевич, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Владимир Курилов, Екатерина Афанасьева, Марина Кейлина, Елена Фомина, Надежда Раскина, Андрй Ларионов, Владимир Рубинчик, Вениамин Крайнов, Сергей Курочкин и Елена Демидова.



Идея выставочного проекта заключается в том, что при формировании экспозиции акцент был сделан на цветовое решение. Это творческий эксперимент самарских фотохудожников. На выставке представлены разные жанры: «Природа», «Макро», «Абстракция», «Стрит» (уличная фотография), «Портрет», но при этом главная роль отдается цвету.



Выставка открыта к посещению до 2 марта с 11:00 - 19:00 (понедельник - выходной).

Вход свободный, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Адрес: Самара, ул.Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка