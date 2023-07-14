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Сегодня состоялась встреча выпускников «Стройфарфор-класса» и руководства завода «Самарский Стройфарфор»

14 июля 2023 14:15
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Ребята поблагодарили сотрудников предприятия, которые организовывали работу их класса, поделились своими впечатлениями и рассказали о своих планах.

В течение двух лет в общеобразовательной школе № 3 посёлка Смышляевка Волжского района Самарской области работал «Стройфарфор-класс». По инициативе руководства завода «Самарский Стройфарфор» школьников учили преподаватели Самарского государственного технического университета. Они вели дополнительные занятия по физике, математике, инженерной и компьютерной графике.

По итогам занятий с вузовскими преподавателями школьники получили углублённые знания по этим предметам, расширили свой кругозор, а также закалили характер. Ведь для успешного обучения им приходилось учиться намного больше, чем другим школьникам, проявляя усидчивость и целеустремлённость.

Сегодня, 14 июля 2023 года, выпускники «Стройфарфор-класса» побывали на заводе. Ребята поблагодарили сотрудников предприятия, которые организовывали работу их класса, поделились своими впечатлениями и рассказали о своих планах. Все они получили высокие баллы по результатам ЕГЭ и подали документы в самарские и столичные вузы.

Директор управления по персоналу и PR ООО «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая вручила выпускникам подарки от предприятия, а также пригласила будущих студентов на практику и, в будущем, на работу: «На нашем заводе найдётся место каждому, кто готов ответственно и хорошо трудиться. Есть инженерно-технические специальности, IT-подразделение и много других направлений, где требуются талантливые сотрудники. Ждём вас!».

 

Фото:   пресс-служба ООО «Самарский Стройфарфор»

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