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Сегодня пожарной охране Самары исполнилось 182 года. В этот день в нашем городе появилась собственная служба по борьбе с огнем.

16 октября (по старому стилю) 1841 года вступил в силу указ, подписанный Императором Всероссийским Николаем I об утверждении штата Самарской городской полиции, куда вошли в том числе брандмейстер и пожарные.

Ежедневно пожарные-спасатели, самоотверженно рискуя своими жизнями, ведут борьбу с огнем, спасая людей и их имущество.

В 2022 году пожарно-спасательные подразделения Самарской области совершили более 34 тыс. выездов, потушили более 7,5 тыс. техногенных пожаров и более 2,5 тыс. природных пожаров. Спасли и эвакуировали на пожарах более 2 250 человек, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: freepik.com