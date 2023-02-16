Сегодня первое заседание суда по иску ООО "Лагуна" к Администрации Самары по теме парка 60-летия Советской власти.

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Администрация Самары не согласна с исковыми требованиями ООО «Лагуна» и будет оспаривать их в суде.



Кроме того, считаем важным принять во внимание, что все решения, которые принимались в отношении парка 60-летия Советской власти с декабря 2018 года, в том числе касающиеся смены зонирования земельных участков, продиктованы мнением жителей Самары о том, что парк необходимо сохранить в виде зеленой зоны. Изначально обеспокоенность дальнейшей судьбой парка выразила инициативная группа жителей Промышленного и Кировского районов после попытки начать строительство на территории парка. Начало вырубки зеленых насаждений вызывало широкий общественный резонанс и информационную волну в СМИ и социальных сетях.

В движение по сохранению парка включились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутаты, представители журналистского сообщества, экологи.

Администрация Самары находилась в постоянном диалоге с жителями. Позже было проведен опрос общественного мнения на предмет дальнейшего развития территории парка. В нем приняли участие порядка пяти тысяч неравнодушных горожан. 90% жителей высказались за сохранение парка в неизменном виде. Результаты опросы учитывались при принятии дальнейших решений.

По итогам целого ряда встреч с участием представителей инициативной группы жителей и специалистов были внесены изменения в Генеральный план и в правила застройки и землепользования, меняющие зону земельных участков, находящихся на территории парка, собственником которых является ООО «Лагуна», с Ц-3 на Р-3 (зона природных ландшафтов).

Далее была проведена процедура включения территории парка в состав существующего лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары.

Таким образом, территория получила статус, предполагающий запрет на бесконтрольную вырубку деревьев.

Полагаем, что решение, сформированное в диалоге с жителями и для жителей, не должно привести к тому, что городской бюджет, который формируется в том числе из средств налогоплательщиков, понесёт издержки в объеме, соизмеримом с годовым бюджетом на ремонт дорог.