Сегодня, 7 октября, празднуется День беременных

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Впервые День беременных в формате акции был проведен в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации.

В 2023 году этот праздничный день объявлен всероссийским! Его будут отмечать два раза в год – 7 апреля и 7 октября.

Отметим, что новый праздник отмечается в рамках проекта "всёбеременным.РФ". Цели проекта – утверждение в обществе новой парадигмы заботы о каждой беременной, содействие повышению рождаемости за счет повышения статуса беременной женщины в обществе, первичная профилактика искусственных абортов за счет утверждения ценности каждой беременности.