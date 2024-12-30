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Сделать уборку и раздать долги — главные новогодние приметы самарцев

30 декабря 2024 11:45
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сделать уборку и раздать долги — главные новогодние приметы самарцев

Убраться дома, отдать долги, нарядить елку, упаковать подарки — респонденты поделились работающими новогодними приметами. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

4 из 10 самарцев имеют традиции, приметы, ритуалы, которые обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до наступления Нового года, причем подобные суеверия более характерны для женщин, чем для мужчин.

В первую очередь, горожане стремятся сделать уборку — так ответили 19% респондентов. На втором месте примета, согласно которой нужно обязательно успеть отдать долги (14%). По 9% ответивших относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков. Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 5%. Выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год точно будут по 4% опрошенных. 3% упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 2% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.

Главная мужская предновогодняя традиция — раздать долги. Женщины чаще верят в приметы, связанные с наведением чистоты, украшением дома и избавлением от хлама.

Время проведения: 22—26 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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