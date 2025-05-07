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Сдать биометрию соглашаются лишь 26% самарцев, которые получали такое предложение

7 мая 2025 12:47
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Сдать биометрию соглашаются лишь 26% самарцев, которые получали такое предложение

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

22% жителей Самары предлагали сдать биометрические данные. Однако соглашаются на это только 26% респондентов.
Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (25% против 19% среди женщин) и они чаще соглашаются. Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет и граждан с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у граждан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

Время проведения: 22—29 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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