Сборная Самарской области в десятке лучших команд Всероссийского студенческого фестиваля ГТО

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В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. В отборочных этапах приняли участие более 22 тысяч студентов из 250 вузов страны, в финал вышли 400 участников в составе 50 команд. Студенты соревновались в многоборье ГТО и в эстафете.



Самарскую область представляла команда, сформированная по итогам отборочных соревнований. В состав вошли Арина Новикова, Ника Смышляева, Диана Глухова, Алиса Щеголева, Ильдар Хадиев, Дмитрий Бородинов, Альберт Мавлюшев, Вадим Дзюба. Возглавил сборную тренер Дмитрий Корнеев.



Дмитрий Бородинов, студент Самарского университета, установил рекорд фестиваля в беге на 3000 метров в возрастной категории 18-19 лет - 9:36.92.



В многоборье ГТО наша сборная заняла 12-е место, в эстафете - 7-е, в общем зачете Самарская область стала 10-й из 50 команд.

Фото: минспорта СО