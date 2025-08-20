Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО «Кубок Защитников Отечества»

188

19 августа в Дзержинске состоялась торжественная церемония открытия межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества». До 22 августа ветераны специальной военной операции из 14 субъектов Приволжского федерального округа примут участие в соревнованиях по волейболу сидя, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису среди спортсменов с ПОДА и пауэрлифтингу и настольному теннису спорта слепых.

В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка. Накануне выезда сборная получила новый комплект экипировки от Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области благодаря реализуемой в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева программе «Мастер спорта».

Мероприятие организовано фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России и призвано содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни. По инициативе Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» сформирована команда участников для поездки на межрегиональный турнир. Наиболее востребованные меры поддержки Самарского фонда в настоящее время – комплексная услуга по протезированию, реабилитации и возвращению к активному образу жизни: ветераны в полном объеме обеспечиваются спортивными протезами. Организаторы подчеркивают, что спортивная активность является важным инструментом восстановления после тяжелых физических и психологических нагрузок, а спортивные достижения способствуют улучшению качества жизни ветеранов и помогают социальной реабилитации. Вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни являются приоритетными в работе Правительства Самарской области.

На сегодняшний день в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер – региональная программа «Школа героев», стартовавшая по инициативе губернатора в 2024 году как продолжение федерального проекта «Время героев». При поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе создаются условия для эффективной реабилитации и вовлечения ветеранов СВО в адаптивный спорт. С января прошлого года действует Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, воспитанники центра - защитники Отечества - уже занимали призовые места в соревнованиях по следж-хоккею, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, метанию ножа и другим дисциплинам.

Фото предоставлено Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»