Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО «Кубок Защитников Отечества»

20 августа 2025 09:50
188
В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка.

19 августа в Дзержинске состоялась торжественная церемония открытия межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества». До 22 августа ветераны специальной военной операции из 14 субъектов Приволжского федерального округа примут участие в соревнованиях по волейболу сидя, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису среди спортсменов с ПОДА и пауэрлифтингу и настольному теннису спорта слепых.

В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка. Накануне выезда сборная получила новый комплект экипировки от Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области благодаря реализуемой в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева программе «Мастер спорта».

Мероприятие организовано фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России и призвано содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни. По инициативе Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» сформирована команда участников для поездки на межрегиональный турнир. Наиболее востребованные меры поддержки Самарского фонда в настоящее время – комплексная услуга по протезированию, реабилитации и возвращению к активному образу жизни: ветераны в полном объеме обеспечиваются спортивными протезами. Организаторы подчеркивают, что спортивная активность является важным инструментом восстановления после тяжелых физических и психологических нагрузок, а спортивные достижения способствуют улучшению качества жизни ветеранов и помогают социальной реабилитации. Вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни являются приоритетными в работе Правительства Самарской области. 

На сегодняшний день в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер – региональная программа «Школа героев», стартовавшая по инициативе губернатора в 2024 году как продолжение федерального проекта «Время героев». При поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе создаются условия для эффективной реабилитации и вовлечения ветеранов СВО в адаптивный спорт. С января прошлого года действует Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, воспитанники центра  - защитники Отечества - уже занимали призовые места в соревнованиях по следж-хоккею, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, метанию ножа и другим дисциплинам.

 

Фото предоставлено Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

