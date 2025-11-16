Сбои в работе интернета в регионах РФ "Ростелеком" объяснил аварией

92

В пресс-службе "Ростелекома" объяснили, что интернет отсутствовал в нескольких регионах России из-за повреждения магистрального канала, пишут "Известия".

На проблемы с подключением 15 ноября жаловались пользователи из нескольких регионов. В основном – из Новгородской, Псковской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей.

"Произошел обрыв магистрального канала, расположенного на территории Ярославской области", – сообщают "Известия" со ссылкой на "Ростелеком".

Там отметили, что повреждение произошло "по вине третьих лиц", и заверили, что аварийные работы "почти завершены".

Большинство абонентов уже с интернетом, сообщили в компании. Работы по восстановлению в "Ростелекоме" пообещали завершить до конца дня.