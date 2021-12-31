Саратов станет вторым по площади в России

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С 2022 года Петербург перестанет быть вторым крупнейшим городом России. Его позицию в рейтинге займет Саратов, площадь которого с 1 января вырастет в пять раз.

Территорию города Саратова планируют увеличить в пять раз - до 2 100 кв. километров. Это будет сделано благодаря присоединению пригородного района, пишет "Российская газета".



С 1 января 2022 года территория Саратова увеличится в 5 раз - до 2 100 квадратных километров. В состав городского округа вошел пригородный Саратовский муниципальный район. Так, город, в котором проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы.



Город на Волге начали расширять еще в прошлом году, когда были присоединены два соседних сельских муниципальных образования: Багаевское и Красный Текстильщик. Такую идею поддержала мэрия Саратова и область. Глава города Михаил Исаев объясняет:

- Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура.

По его словам, расширение границ необходимо для развития Саратова, сообщает Сова.инфо.

Фото: Правительство Саратовской области