Я нашел ошибку
Главные новости:
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду
США вышли из десятки основных торговых партнеров России
США вышли из десятки основных торговых партнеров России
Самарчанка потеряла телефон и лишилась денег с карты
Самарчанка потеряла телефон и лишилась денег с карты
В России завершили обсуждение государственного бюджета на 2023-2025 годы
В России завершили обсуждение государственного бюджета на 2023-2025 годы
Жалобы родителей в соцсетях ускорили ремонт крыши в детском саду в Самаре
Жалобы родителей в соцсетях ускорили ремонт крыши в детском саду в Самаре
За год спрос на услуги фрилансеров в Самаре вырос на 10%
За год спрос на услуги фрилансеров в Самаре вырос на 10%
В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей
В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей
Названы причины пожара в Доме печати в Самаре
Названы причины пожара в Доме печати в Самаре
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду

13 сентября 2022 10:49
38
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду

Одна из старейших и известных здравниц губернии и страны – санаторий «Сергиевские минеральные воды» — рассчитывает стать первым в Самарской области курортом федерального значения.

Отсутствие этого статуса не только сдерживает развитие санатория, но и не позволяет ему защитить уникальные сероводородные источники и месторождения целебных грязей.

Проблема только в том, что признать себя федеральным курортом Сергиевские Минводы пытаются в судебном порядке, а по действующему законодательству такие вопросы в судах не решаются.

Об этом 12 сентября сообщает газета «Самарское обозрение».

Арбитражный суд Самарской области на этой неделе продолжит рассматривать иск, поданный МРЦ «Сергиевские минеральные воды» к администрации сельского поселения Серноводск, в котором и находится санаторий.

В качестве заинтересованных лиц к процессу привлечены правительство РФ, ФМБА, правительство Самарской области и ТУ Росимущества. Руководство Сергиевских Минвод требует установить факт, имеющий юридическое значение, а именно – признать санаторий курортом федерального значения в тех же границах, которые установлены постановлением Министерства здравоохранения СССР №8-68 от 28 февраля 1978 года, пишет Обозрение.

Руководство Сергиевского санатория всегда позиционировало учреждение как курорт федерального значения. Этот статус там обосновывают хотя бы тем, что в советское время Сергиевские минеральные воды были признаны курортом общесоюзного значения.

Однако на практике оказалось, что менеджеры санатория всего-навсего хотели выдать желаемое за действительное.

С небес на землю их спустило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, не согласовавшее проект округов горно-санитарной охраны лечебных вод и грязей в Сергиевском и Исаклинском районах.

Такие округа устанавливаются для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам: минеральные воды, лечебные грязи и другие.

По сути, округ горно-санитарной охраны – это особо охраняемая территория с установленным режимом хозяйствования, проживания и природопользования.

Охранная зона обеспечивает защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения.

Управление Ростехнадзора отклонило проект округов ГСО как раз на том основании, что в нем не было сведений о признании Сергиевских минеральных вод курортом федерального значения.

Решение по делу может появиться уже в этот четверг, 15 сентября.

И, весьма вероятно, оно все-таки окажется не в пользу здравницы. Согласно нормам федерального закона №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом федерального значения исключительно правительством РФ по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти субъекта.

«Самостоятельно зарегистрировать данный статус или инициировать его присвоение санатории не имеют возможности», — поясняет юрист Руслан Руднев.

Между тем неофициально представители Сергиевских Минвод говорят, что со статусом курорта федерального значения напрямую связаны приоритеты развития санатория.

Это в первую очередь сохранение оздоровительных возможностей – минеральных и грязелечебных ресурсов, недопущение использования их в иных целях.

«С этим статусом появится больше возможностей сохранить и приумножить нашу курортную составляющую, а также участвовать в федеральных программах и получать финансирование на решение тех инфраструктурных вопросов, которые сегодня не позволяют нам развиваться в полной мере», — говорит источник «Самарского обозрения», пожелавший остаться неназванным.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
436
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
385
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
353
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
623
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
829
Весь список