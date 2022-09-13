Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду

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Одна из старейших и известных здравниц губернии и страны – санаторий «Сергиевские минеральные воды» — рассчитывает стать первым в Самарской области курортом федерального значения.

Отсутствие этого статуса не только сдерживает развитие санатория, но и не позволяет ему защитить уникальные сероводородные источники и месторождения целебных грязей.

Проблема только в том, что признать себя федеральным курортом Сергиевские Минводы пытаются в судебном порядке, а по действующему законодательству такие вопросы в судах не решаются.

Об этом 12 сентября сообщает газета «Самарское обозрение».

Арбитражный суд Самарской области на этой неделе продолжит рассматривать иск, поданный МРЦ «Сергиевские минеральные воды» к администрации сельского поселения Серноводск, в котором и находится санаторий.

В качестве заинтересованных лиц к процессу привлечены правительство РФ, ФМБА, правительство Самарской области и ТУ Росимущества. Руководство Сергиевских Минвод требует установить факт, имеющий юридическое значение, а именно – признать санаторий курортом федерального значения в тех же границах, которые установлены постановлением Министерства здравоохранения СССР №8-68 от 28 февраля 1978 года, пишет Обозрение.

Руководство Сергиевского санатория всегда позиционировало учреждение как курорт федерального значения. Этот статус там обосновывают хотя бы тем, что в советское время Сергиевские минеральные воды были признаны курортом общесоюзного значения.

Однако на практике оказалось, что менеджеры санатория всего-навсего хотели выдать желаемое за действительное.

С небес на землю их спустило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, не согласовавшее проект округов горно-санитарной охраны лечебных вод и грязей в Сергиевском и Исаклинском районах.

Такие округа устанавливаются для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам: минеральные воды, лечебные грязи и другие.

По сути, округ горно-санитарной охраны – это особо охраняемая территория с установленным режимом хозяйствования, проживания и природопользования.

Охранная зона обеспечивает защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения.

Управление Ростехнадзора отклонило проект округов ГСО как раз на том основании, что в нем не было сведений о признании Сергиевских минеральных вод курортом федерального значения.

Решение по делу может появиться уже в этот четверг, 15 сентября.

И, весьма вероятно, оно все-таки окажется не в пользу здравницы. Согласно нормам федерального закона №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом федерального значения исключительно правительством РФ по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти субъекта.

«Самостоятельно зарегистрировать данный статус или инициировать его присвоение санатории не имеют возможности», — поясняет юрист Руслан Руднев.

Между тем неофициально представители Сергиевских Минвод говорят, что со статусом курорта федерального значения напрямую связаны приоритеты развития санатория.

Это в первую очередь сохранение оздоровительных возможностей – минеральных и грязелечебных ресурсов, недопущение использования их в иных целях.

«С этим статусом появится больше возможностей сохранить и приумножить нашу курортную составляющую, а также участвовать в федеральных программах и получать финансирование на решение тех инфраструктурных вопросов, которые сегодня не позволяют нам развиваться в полной мере», — говорит источник «Самарского обозрения», пожелавший остаться неназванным.